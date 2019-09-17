PKK çocuk katili!

Hayatlarının baharındaki gencecik fidanların özgürlüğünü çalarak zorla dağa çıkaran terör örgütü PKK, kanlı eylemleriyle de minicik yavruları vahşice katlediyor. HDP eliyle çocukları bir bir dağa kaçırarak anaların yüreğine kor düşüren PKK, son 10 yıldaki terör saldırılarıyla 30’u aşkın çocuğu katletti.

Kaçırıyor, katlediyor

Kürtçülük sloganının kamuflajında sürdürdüğü terör faaliyetleriyle yıllardır Müslüman Anadolu topraklarında kan döken PKK, toplumun en zayıf halkasını oluşturan çocukların başına bela olmuş durumda. Barış ve insan hakları gibi kavramların arkasına saklanarak siyaset yapan terör partisi HDP üzerinden beyin yıkama yöntemleriyle ve zorla çocukları dağa çıkararak militanlaştıran PKK, kahpe eylemleriyle de körpe yavruların kanını akıtıyor. 14 gündür HDP Diyarbakır İl Örgütü önünde evlat nöbeti tutan ailelerin yavrusunu teslim etmeyen PKK, son 10 yılda birçok ailenin ocağına kor düşürerek çocuklarını katletti.

Teröristler, 2008’den bu yana 30’dan fazla çocuğu öldürdü. Terör örgütü PKK; 11 aylık Bedirhan Karakaya’yı Hakkari’de anne kucağında, 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu’nu oyun oynamaya giderken Tunceli’de şehit etti. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın oğlu Eren Şahin’i 17’sinde kahpe kurşunlarıyla buluşturan PKK, Taha Yıldız’ı 5 yaşında, Nurullah Çiftçi’yi 3 yaşında, Ecrin Açıkgöz’ü 1 yaşında, Havin Güneş’i 3 yaşında toprağa gönderdi.

Erenler, Yasinler...

Milletin kahraman evladı Eren Bülbül’ü ‘15’lik’ iken Trabzon’da katleden bölücü terör örgütü, 16 yaşındaki İbrahim Malay’ı İstanbul’da kahpece kurşunladı, Yasin Börü’yü Diyarbakır’da vahşice katletti. Silvanlı Fırat Simpil 13’ünde tanıştı PKK terörüyle, Mardinli Tahsin Uray 9 yaşındayken cenneti vatan edindi. Hain ve kanlı saldırılarıyla bebek, çocuk, genç, kadın, yaşlı çok sayıda kişiyi katleden, binlerce aileye yüreklerden ve hafızalardan silinmeyen acılar yaşatan terör örgütü PKK, Utku Gülbahar ile Mevlüde İrem Çiftçi’yi 5 yaşındayken Diyarbakır Çınar’daki bombalı saldırıda şehit etti. 16 yaşındaki Destina Peri Parlak ve 15 yaşındaki Eray Özyol’u Ankara’da, 9 yaşındaki Hasan Yılmaz’ı Silvan’da katleden PKK, 4 yaşındaki Sultan Doru’yu Batman’da, 13 yaşındaki Murat Ağca ile 4 yaşındaki Aleyna Çelik’i İstanbul’da toprağa yolladı.

İşte şehid yavrular

Eren Şahin – Yaş: 17/Diyarbakır (2008)

Murat Ağca – Yaş: 14/İstanbul (2008)

Furkan Şentürk – Yaş: 14/İstanbul (2008)

Aleyna Çelik – Yaş: 4/İstanbul (2008)

Şeyma Özkan – Yaş: 12/İstanbul (2008)

Taha Yıldız – Yaş: 5 /İstanbul (2008)

Serap Eser – Yaş: 17/ İstanbul (2009)

Umut Çiftçi – Yaş: 2/Hakkari (2010)

Nurullah Çiftçi – Yaş: 3/Hakkari (2010)

Sultan Doru – Yaş: 4/Batman (2011)

Yasin Börü – Yaş: 16/Diyarbakır (2014)

Fırat Simpil – Yaş: 13/Silvan (2015)

Hasan Yılmaz – Yaş: 9/Silvan (2015)

Tahsin Uray – Yaş: 9/Mardin (2015)

Elif Şimşek – Yaş: 9/Diyarbakır (2015)

Viyan Kanat – Yaş: 5/Hakkari (2016)

Oğuz Kaan Aydın – Yaş: 8/Sur (2016)

Mevlüde İrem Çiftçi – Yaş: 5/Çınar (2016)

Ecrin Açıkgöz – Yaş: 1/Çınar (2016)

Sadık Efe Açıkgöz – Yaş: 5/Çınar (2016)

Utku Gülbahar – Yaş: 5/Çınar (2016)

Eray Özyol – Yaş: 15/Kızılay (2016)

Destina Peri Parlak – Yaş: 16/Kızılay (2016)

Ceylin Naz Aydın – Yaş: 3/Sur (2016)

İbrahim Malay – Yaş: 16/Bağcılar (2017)

Havin Güneş – Yaş: 3 / Nusaybin (2017)

Fatih Güneş – Yaş: 5 / Nusaybin (2017)

Ahmet O. Günak – Yaş: 11/Viranşehir (2017)

Eren Bülbül – Yaş: 15/Maçka (2017)

Bedirhan Karakaya – Yaş: 11 ay/Hakkari (2018)

Nupelda Güloğlu – Yaş: 4/Tunceli (2019)

Ayaz Güloğlu – Yaş: 8/Tunceli (2019)