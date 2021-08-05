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Gündem PKK çocuk kaçırmada DEAŞ'ı geçti
Gündem

PKK çocuk kaçırmada DEAŞ'ı geçti

PKK'nın DEAŞ'tan daha fazla çocuk kaçırdığı ortaya çıktı. K.Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, terör örgütünün, bölgedeki Ezidi azınlığın çocuklarını da kaçırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 13:21:00 -
PKK çocuk kaçırmada DEAŞ'ı geçti

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Ezidi genç sayısının DEAŞ'ın kaçırdıklarından daha fazla olduğunu söyledi. PKK ve Haşdi Şabi'nin Sincar'daki mevcut karışıklığın esas nedeni olduğuna işaret eden Kaçak "PKK Sincar'da çocukları kaçırıyor. Buna karşı çıkan babaların yakasına yapışıp, hesap soruyor, cezalandırıyor" dedi.

Haraç topluyorlar

PKK'nın Şengal'i işgal ettiğini ve Türkiye'nin bölgeyi bombalanmasına gerekçe sunduğunu kaydeden Kaçak şöyle devam etti: "Sincar'ın yeniden inşasına ve ticaretin yapılmasına engel oluyorlar. Halktan haraç alıyorlar, hükümet kurumlarını işgal ediyorlar, halkın evlerine dönmesini engelliyorlar. Emniyet Müdürlüğü binası PKK'nın işgali altında mesela. PKK, bazı devletlerin desteği ile buraya yerleşti. Bu faaliyetleri büyük bir tehdittir."

 

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