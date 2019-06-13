PKK bütün unsurlarıyla İmamoğlu’nun yanında!

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

31 Mart seçimlerinde PKK ve HDP tarafından CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na verilen örtülü destek, PKK terör örgütü yöneticilerinin 23 Haziran seçimlerinde İmamoğlu’na açıktan destek veren açıklamaları sonrası HDP’den de doğrudan destek açıklamaları geldi.

Artık ilişkilerini saklamıyorlar

31 Mart seçimleri öncesi tepki çekmemek için ittifak ilişkisini gizleme gereği duyan HDP ve CHP, 23 Haziran seçimi için daha açıktan bir ilişki yürütüyor. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın açıklamaları, seçime yönelik CHP-HDP ilişkisini net şekilde ortaya koyuyor.

Ellerinden gelse dağdakilere oy kullandıracaklar

PKK terör örgütü yöneticilerinin CHP adayı İmamoğlu’na yönelik destek mesajlarını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, şunları söyledi:

“Çiçek böcek edebiyatıyla milletin gözünü boyayıp dağda bayırda iş pişiriyorlar. PKK elebaşlarının videolu mesajlarla CHP’ye açıktan desteği ne anlama geliyor Allah aşkına. Tablo çok net ortada değil mi? Ellerinden gelse PKK’nın dağ kadrosundakileri de getirip İmamoğlu’na oy attıracaklar. Manzara buyken ‘Ak Parti’ye küstüm, sandığa gitmeyeceğim’ diyenler gerçekte kime hizmet etmiş oluyorlar bunu iyi düşünmeleri lazım.”