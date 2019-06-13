PKK bütün unsurlarıyla İmamoğlu’nun yanında!
HDP, 31 Mart seçimleri öncesi CHP’ye verdiği örtülü desteği 23 Haziran seçimlerinde açıktan göstermeye başladı. PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Bese Hozat’ın “İmamoğlu’na oy verin” mesajlarından sonra HDP de 23 Haziran seçiminde İmamoğlu’nun kazanması için çalışacak. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “İstanbul seçimleri için seferberlik ilan ettik, AKP kaybederse barış ve özgürlük kazanacak.” açıklamasıyla Ak Parti karşısında CHP’nin adayını destekleyeceklerini ilan etti.13 Haziran 2019 Perşembe 14:39
Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr
31 Mart seçimlerinde PKK ve HDP tarafından CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na verilen örtülü destek, PKK terör örgütü yöneticilerinin 23 Haziran seçimlerinde İmamoğlu’na açıktan destek veren açıklamaları sonrası HDP’den de doğrudan destek açıklamaları geldi.
Artık ilişkilerini saklamıyorlar
31 Mart seçimleri öncesi tepki çekmemek için ittifak ilişkisini gizleme gereği duyan HDP ve CHP, 23 Haziran seçimi için daha açıktan bir ilişki yürütüyor. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın açıklamaları, seçime yönelik CHP-HDP ilişkisini net şekilde ortaya koyuyor.
Ellerinden gelse dağdakilere oy kullandıracaklar
PKK terör örgütü yöneticilerinin CHP adayı İmamoğlu’na yönelik destek mesajlarını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, şunları söyledi:
“Çiçek böcek edebiyatıyla milletin gözünü boyayıp dağda bayırda iş pişiriyorlar. PKK elebaşlarının videolu mesajlarla CHP’ye açıktan desteği ne anlama geliyor Allah aşkına. Tablo çok net ortada değil mi? Ellerinden gelse PKK’nın dağ kadrosundakileri de getirip İmamoğlu’na oy attıracaklar. Manzara buyken ‘Ak Parti’ye küstüm, sandığa gitmeyeceğim’ diyenler gerçekte kime hizmet etmiş oluyorlar bunu iyi düşünmeleri lazım.”
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