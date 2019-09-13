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PKK bombacıları yakalandı!

Mardin’de, MİT ve Emniyet’in ortak operasyonunda, metropollere bombalı saldırılar gerçekleştirmek, orman yangınları çıkarmak için gönderilen 2 PKK’lı terörist tutuklandı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:23
PKK bombacıları yakalandı!

 Mardin 

Mardin’de, MİT ve Emniyet’in ortak operasyonunda, metropollere bombalı saldırılar gerçekleştirmek, orman yangınları çıkarmak için gönderilen 2 PKK’lı terörist tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, akamete uğratılması amacıyla MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından dün ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye’de saldırı için yetiştirilen ve terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere ülkeye gönderilen 2 terörist yakalandı.

Terör örgütü PKK tarafından metropollere bombalı saldırı için gönderilen teröristlerin, bombalı saldırılar ile orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıklarının belirlendiği öğrenildi.

Yakalanan teröristler B.K. ve M.E.F, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

2 terörist öldürüldü

Öte yandan; Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK’lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı başarıyla sürüyor.

Gerçekleştirilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.  

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:23
  1. Mardin
  2. MİT
  3. PKK
  4. PKK/KCK

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