PKK Avrupa’yı öldürüyor! İşte Avrupa'daki uyuşturucu ticaretindeki rolleri

Tunca Bengin, PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu ticaretindeki rolünü ele aldı. Bengin, terör örgütünün uyuşturucu gelirlerini silah ve eğitim için kullandığına dikkat çekti. ABD'nin bu faaliyetlere göz yumduğunu ve Avrupa'nın bu durumdan nasıl etkilendiğini yazan Bengin, Milliyet gazetesindeki köşesinde özetle şunları kaydetti:

"ABD’nin kankası ya da onların deyimiyle Suriye’deki kara gücü terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin uyuşturucu ağını, bağlantılarını ve uyuşturucu ticaretinden nasıl nemalandığını bilmeyen yok. 1990’lı yıllardan itibaren yayımlanan pek çok Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ile AB ülkeleri raporlarıyla bu aşağılık faaliyetleri ve elde ettikleri gelir açıkça belgelenmiş durumda.. Bunlara göre terör örgütü PKK, üretiminden dağıtımına ve Avrupa sokaklarında satışına kadar uyuşturucu ticaretinin her aşamasında rol alıyor. Almanya Başsavcılığı’nın, Avrupa’da yakalanan uyuşturucunun yüzde 80’inin PKK ile bağlantısı olduğunu ortaya koyan tespitleri var. Terör örgütü, uyuşturucu ticaretinde, siyasi amaçlı dernekleri ve deşifre olmamış teröristlerini kullanıyor, Avrupa pazarında sokak satıcılığını da organize ediyor.

Hatta Alman Der Spiegel dergisinin Aralık 1995 tarihli sayısında, PKK’nın Almanya’da 8-12 yaş arasındaki çocuklara bile sokaklarda uyuşturucu sattırdığı haberi yer aldı. Bu yolla elde ettiği yıllık 1,5-2 milyar dolar civarındaki para da silaha, bombaya çevriliyor, örgüt elemanlarının eğitimine, barınmasına harcanıyor. Kalan kara paralar da terör örgütüne yakın iş adamları vasıtasıyla aklanıyor...

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Yani kanlı terör örgütü PKK uyuşturucu ticaretinin de göbeğinde. ABD’nin yol vermesiyle başlarda torbacı, şimdilerde de baron olarak. (...) ABD, terörle, teröristle mücadelede olduğu gibi uyuşturucu konusunda da her şeyi biliyor ve görüyor ama işine geldiğinde müdahale ediyor. PKK’nın Avrupa’yı alenen uyuşturucuya boğması, gençleri zehirlemesi de umurunda bile değil. Dolayısıyla terör örgütüne sahip çıkma, kollama anlamında ABD’yle aynı kafada olan, teröristlere kucak açan Avrupa ülkeleri kendi gençlerinin ölümlerine de neden oluyorlar aslında..."