PKK, altılı masaya böyle mesaj gönderdi! Şok olacaklar

Kandil’deki terör örgütü elebaşları, 6’lı masanın, KCK/PKK’nın da talepleri arasında olan KHK’lar, özerklik adımları, Türk’süz anayasa gibi tavizlerini yeterli bulmadı, “ayrı aday” dedi.

Terör örgütünün doğrudan yayın organı olan Yeni Özgür Politika yazarı Ahmet Kahraman, yazısında ayrı aday vurgusu yaptı. HDP’nin kendi adayını çıkarmak için çalıştığını yazan Kahraman, örgütün diliyle HDP’ye şu çağrıyı da yaptı: “Cumhurbaşkanı adaylığını hak eden Kurdistan çocuklarıyla dolu Türk hapishaneleri. Selahattin Demirtaş, Türk yasaları gereği aday olamıyor. Ama Kürt kadın ve erkeklerinin her biri, en az Selahattin kadar değerli. Bunlardan biri değilse, neden 25-30 milyonluk Kürt’ün arasından bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarılmıyor? Kimin, neyi eksik ki?”