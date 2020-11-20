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Gündem PKK, Almanya’nın 18 kentinde sokak eylemi yapacak
Gündem

PKK, Almanya’nın 18 kentinde sokak eylemi yapacak

Almanya’da federal Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanan ve terör örgütleri listesine alınan PKK, yasakların kalkması için Almanya’nın 18 kentinde sokak eylemlerine hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:37:00 -
PKK, Almanya’nın 18 kentinde sokak eylemi yapacak

 Göksel Çağlav  Ankara 

Terör örgütünün Almanya’daki yapılanması Kürdistanlı Toplumlar Konfederasyonu (KON-MED) tarafından organize edilen eylemlerde terör örgütüne getirilen yasakların kaldırılması istenecek. Alman güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri tarafından sıkı takip edilen terör örgütü ve uzantıları yarın 16 kentte protesto eylemi gerçekleştirmeyi planlarken, 26 ve 29 Kasım’da da iki ayrı kentte eyleme hazırlanıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Alp

Almanya da ki farklı toplumların geleceği ve güvenliği tehlikede, çünkü Apocular girdiği yerde mahalle mahalle yayılıyor, Avrupa Akrep besliyor, sonunda bizden, bu Apoculara karşı yardım isteyecek duruma gelecekler ahanda buraya yazıyorum vesselam.
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yücel

güzeeel inşeallah silahlı eyleme dönüşür
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