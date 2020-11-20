PKK, Almanya’nın 18 kentinde sokak eylemi yapacak
Almanya’da federal Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanan ve terör örgütleri listesine alınan PKK, yasakların kalkması için Almanya’nın 18 kentinde sokak eylemlerine hazırlanıyor.
Göksel Çağlav Ankara
Terör örgütünün Almanya’daki yapılanması Kürdistanlı Toplumlar Konfederasyonu (KON-MED) tarafından organize edilen eylemlerde terör örgütüne getirilen yasakların kaldırılması istenecek. Alman güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri tarafından sıkı takip edilen terör örgütü ve uzantıları yarın 16 kentte protesto eylemi gerçekleştirmeyi planlarken, 26 ve 29 Kasım’da da iki ayrı kentte eyleme hazırlanıyor.