PKK, AİHM’in tepesine çıktı

YENİ AKİT /ANKARA

Uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) karşısında ağır darbeler alan terör örgütü PKK, bu sefer de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tepesine çıktı.

Her eyleminde Mehmetçiğin kararlı ve başarılı operasyonunun durdurulmasını isteyen terör örgütü PKK, AİHM çatısına çıkarak terörist başı Abdullah Öcalan ve üzerinde “Tecride hayır diyoruz” yazan bir pankart açtı.

Kendilerine 'Enternasyonalist genç kadınlar' adını veren terörist bir grup genç kadın Fransa’nın Strasbourg şehrinde AİHM binasının çatı katına çıkarak burada İngilizce “Tecride hayır diyoruz” yazılı pankart astı ve ayrıca terörist Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu posterler de açarak eylem yaptılar. Terörist grubun destekçileri de binanın girişinde davullarla eyleme destek verdi. Grubun AİHM yetkilileri ile görüşmek istedikleri ancak güvenlik güçlerinin bu gösteriye ve görüşmeye izin vermedikleri öğrenildi. Yasa dışı gösteri için polisten destek kuvvet istendiği öğrenildi.