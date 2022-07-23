PKK, ABD’nin kaos maşası

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Emperyalist ülkelerin ‘mayın eşeği’ konumunda olan PKK, Türkiye’nin her kritik hamlesinden önce harekete geçerek kanlı eylemlere imza

atıyor.

Son olarak Rusya, İran ve Türkiye arasında yapılan Tahran Zirvesi’nden sonra provokasyona soyunan ve Türkiye’nin terör örgütü YPG’ye yönelik hareketini sekteye uğratmak için Duhok’ta sivilleri katleden PKK’nın kirli geçmişinde çok sayıda zaman ayarlı kanlı saldırı yer alıyor.

Her kritik hamlede PKK devrede

Türkiye’nin gelişmesini durdurmak ve terörle mücadelesini zafiyete uğratmak için çalışan hain terör örgütü PKK, her kritik hamleden önce kanlı provokasyonlara imza atıyor. Son olarak Türkiye’nin terör örgütü YPG’ye yönelik hareket sinyali verdiği Tahran Zirvesi’nden sonra harekete geçen ve Irak’ın kuzeyindeki Duhok’ta 9 sivili katleden PKK’nın kirli geçmişinde çok sayıda zaman ayarlı saldırı yer alıyor. Kahpe saldırılarını kritik tarihlere denk getiren ve asker-sivili ayrımı gözetmeden insanları katleden PKK’nın provokatif saldırılardan bazıları şöyle:

Türkiye’nin, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile görüşmelerine hız verdiği dönemde harekete geçen PKK, 4 Kasım 2008’de Aktütün Karakolu’nu basarak 17 askeri şehit etti.

DEAŞ’ın Kobani saldırılarını bahane ederek, YPG militanlarına Türkiye sınırları üzerinden silah gönderilmesini isteyen PKK’nın siyasi uzantısı HDP, talebinin reddedilmesi üzerine 6 Ekim’de vatandaşlara “Sokağa çıkın” çağrısı yaparak, aralarında Yasin Börü’nün de olduğu 46 kişinin ölümüne sebep oldu.

32 kişinin öldüğü Suruç’taki saldırının ardından Adıyaman’da Müsellim Ünal adlı Uzman Onbaşı’yı şehit eden PKK, 2 gün sonra Okan Acar ve Feyyaz Yumuşak adlı polisleri, Ceylanpınar’daki evlerinde uyurken katlederek, “çözüm süreci”nin sona ermesine sebeb oldu. Alçak saldırının arkasında duran HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “halkımız kendi güvenliğini almak zorundadır” açıklamasında bulundu.

7 Aralık 2009’da, DTP’ye yönelik kapatma davasının AYM’de görüşüleceği günün öncesinde, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde askerî araca pusu kuran PKK, 7 askeri şehit etti.

Sınırlardaki mayınlarla ilgili tasarının Meclis’te görüşüldüğü 27 Mayıs 2009 akşamı Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen saldırıda 7 asker şehit düştü.

Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle ilgili referandumun TBMM’de oylandığı 21 Ekim 2007 günü, 13 askerin şehit olduğu, 8 askerin kaçırıldığı Dağlıca baskını gerçekleşti.

Ergenekon iddianamesinin kabul edilmesinden iki gün sonra kanlı bir eyleme imza atan PKK, 27 Temmuz 2008’de İstanbul Güngören’de patlattığı bombalarla 17 sivili katletti.