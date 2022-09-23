PKK 50 bin insanı katlederken neredeydin? Selahattin Demirtaş’tan ‘kellik’ şovu
Terör örgütü PKK'nın "sadık hizmetkarı" Selahattin Demirtaş, İran'da yaşanan Mahsa Amini olayı üzerinden şov yapmaya kalkıştı; saçlarını kazıttı.
Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bugün Küçükçekmece'de kamu görevlisine hakaret davası görülen eşi PKK'lı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın İran'da Mahsa Amini'nin zorunlu başörtüsü yasalarını uygulayan ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek için saçlarını kazıttığını duyurdu.
Şov yapmaya kalkışan Demirtaş, içeriden şu notu paylaştı:
Demirtaş'ın şovu, kendisinin çağrısıyla başlayan olaylarda PKK'lılar tarafından katledilen 50 kişiyi akıllara getirdi. Demirtaş'a sosyal medyada, "PKK onlarca insanı öldürürken neredeydin?" soruları yöneltildi.