Pjanic, Pjanic olduğu kulübe dönüyor!

Barcelona'da beklediği süreyi bulamayan ve Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Pjanic sergilediği futbolla yeniden çıkışa geçti. Yıldız futbolcunun menajeri İtalya'da Juventus sportif direktörü ile bir araya gelerek transfere dair bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından anlaşma kararı çıktığı öğrenildi.

Siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in geleceği merak konusu.

Kartal'ın Boşnak yıldızı Pjanic'in beklentisi gelecek sezon Juventus'a dönmek… Barcelona'da Roland Koeman'ın görevden ayrılmasına rağmen Xavi'nin de kendisini düşünmemesi nedeniyle Pjanic, yıldızının parladığı Juventus'a dönmek istiyor.

Beşiktaş'a gelmeden önce de Juventus'la görüşen ancak son anda Serie A'ya dönüşü gerçekleşmeyen Pjanic'in menajerinin kısa süre önce Torino'ya gittiği ve Juventus sportif direktörüyle bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.