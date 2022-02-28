Pizza poğaça tarifi: Kabarmalara doymayan pizza poğaça nasıl yapılır?
Kabarmalara doymayan pizza poğaça nasıl yapılır? İşte mutfakta kabarmalara doymayan pizza poğaça tarifi...
Pizza poğaça tarifi
Kabarmalara doymayan pizza poğaça malzemeleri
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 2 yumurta (Sarısı üzerine)
- 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ
- 1 paket instat maya
- 4 yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
Kabarmalara doymayan pizza poğaça nasıl yapılır?
Ilık su süt şeker ve mayayı bir kaba alın üzerini streçleyip 3 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin. Diğer malzemeleri ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edin. 45 dakika kadar mayınlanmaya bırakın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde koparıp içine koymak istediğiniz harcı koyun. Tepsiye dizip üzerini örterek 30 dakika da tepside mayalanmasını bekleyin. Üzerine yumurta sarılarını sürerek 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.