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Pizza hamuru nasıl yapılır?

Pizza hamurunuzu evde kendiniz yapabilirsiniz. İşte pizza hamuru için yapmanız gerekenler...

14 Eylül 2018 Cuma 20:00
Pizza hamuru nasıl yapılır?

PİZZA HAMURU TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3.5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

Temel pizza hamuru yapımı artık çok kolay. Ilık suyu yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ilave edip 5 dakika bekletin. Tuz ve zeytinyağını ilave edin. Unu azar azar ve eleyerek ilave edin ve 5 dakika yoğurun. Gerekirse un ilave edin. Üzerini örterek mayalanmaya bırakın.

Hamuru unlanmış tezgahta elinizle bastırarak, kullanacağınız pizza kabına göre açın. Yağlı kağıt serili pizza kabına aktarın.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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