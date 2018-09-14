Pizza hamuru nasıl yapılır?

PİZZA HAMURU TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3.5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

Temel pizza hamuru yapımı artık çok kolay. Ilık suyu yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ilave edip 5 dakika bekletin. Tuz ve zeytinyağını ilave edin. Unu azar azar ve eleyerek ilave edin ve 5 dakika yoğurun. Gerekirse un ilave edin. Üzerini örterek mayalanmaya bırakın.

Hamuru unlanmış tezgahta elinizle bastırarak, kullanacağınız pizza kabına göre açın. Yağlı kağıt serili pizza kabına aktarın.