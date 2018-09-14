Pizza hamuru nasıl yapılır?
Pizza hamurunuzu evde kendiniz yapabilirsiniz. İşte pizza hamuru için yapmanız gerekenler...14 Eylül 2018 Cuma 20:00
PİZZA HAMURU TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3.5 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı toz maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?
Temel pizza hamuru yapımı artık çok kolay. Ilık suyu yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ilave edip 5 dakika bekletin. Tuz ve zeytinyağını ilave edin. Unu azar azar ve eleyerek ilave edin ve 5 dakika yoğurun. Gerekirse un ilave edin. Üzerini örterek mayalanmaya bırakın.
Hamuru unlanmış tezgahta elinizle bastırarak, kullanacağınız pizza kabına göre açın. Yağlı kağıt serili pizza kabına aktarın.
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