Piyasayı sarsan tahmin: Bitcoin 13 bin dolar seviyesine...

Korku, yalan, entrika, üzüntü, mutluluk, coşku, belirsizlik… İşte tüm bunların aynı anda ya da farklı zamanlarda yaşandığı bir piyasa var: Kripto. Küresel anlamda bir regülasyonun olmaması kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmaların boyutunu artırıyor. Bir varlığın değeri ani bir gelişme hatta dedikodu ile aniden ‘çöp’ olabildiği gibi ‘roket’ takıp uçabiliyor. Bu yüzden riskin çok yüksek olduğu bu varlıklara yatırım yaparken çok dikkatli olmanız gerektiğini, toplam birikiminiz içinde ihtiyacınızın olmayacağı küçük bir miktarı ayırmanız gerektiğini her seferinde söylüyoruz.

1000 dolar 50’ye indi

Özellikle kısa vadede çok para kazanmak isteyip büyük tutarlarla risk alıp elindekini kaybedenleri yakın çevrenizde görebilirsiniz. Çok değil bundan tam 1 yıl önce bu zamanlar… Bitcoin 52 bin dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Piyasada çoğunluk yeni bir ralliyi bekliyor ve 100 bin dolarlı seviyeler konuşuluyordu. Kasım ayının ilk haftasına gelindiğinde Bitcoin 65 bin seviyelerini aşarak tarihi zirvesini gördü. Ama beklenen 100 bin dolarlı seviyelere gelinemedi ve düşüş başladı. Bugün Bitcoin 20 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 9 ayda Bitcoin’in değeri yüzde 70 erirken bazı alt coin'lerde kayıplar yüzde 95’in üzerinde gerçekleşti. Yani 1000 dolarlık yatırımın bugünkü değeri 50 dolara inmiş durumda.

FUD furyası hız kesmiyor

Kripto piyasalarda kullanılan İngilizce korku (fear), belirsizlik (uncertainty), şüphe (doubt) kelimelerinin baş harfl erinden oluşan FUD kavramı son zamanlarda fiyatlar üzerinde oldukça etkili. Bunun son örneğini Avax’ta gördük. Cryptoleaks isimli bir site Avalanche ve ABD merkezli hukuk firması Roche Freedman hakkında Roche Freedman kurucu ortağı Kyle Roche’nin konuşma kayıtlarını içeren iddialar yayınladı.

Piyasalarda yoğun gündem

İddialara göre Roche, Avax’ın rakiplerinin önüne geçebilmesi için davalar açtı. Bu iddialara Binance’in patronu da tweet atarak destek verdi ama daha sonra bu paylaşımı sildi. Ava Labs cephesi ise bu iddiaları sert bir dille yalanladı. Yani giriş bahsettiğim gibi entrikalarla dolu bir piyasadan bahsediyoruz.

Gelelim piyasayla ilgili beklentilere… ‘Testere’ trendinin bir süre daha devam edeceğine yönelik beklentiler kuvvetli. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enfl asyonla mücadele kapsamında uyguladığı faiz artırımlarının nerede duracağı, resesyona yönelik veri akışı, regülasyonlarla ilgili gelişmeler, Ethereum’da bu ayın ortasında yapılması planlanan güncelleme ve 2014 yılında hacklenen Mt. Gox borsasından çalınan Bitcoin’lerin bir kısmının müşterilerine iade edilecek olması kripto paraların yönünü etkileyecek gündem maddeleri olarak sıralanabilir. Son dönemde teknoloji hisseleriyle korelasyon oldukça yüksek seviyelere çıkarken bunun ne kadar süreceği ise merak konusu.

İşte Bitcoin’deki kritik seviyeler

Bitcoin’e uzun vadeli bakıldığında hala 2019 Ocak ayında başlattığı yükseliş trendi üzerindeki hareketini devam ettiriyor. Ancak şu an için etkin olan trendin haftalık bazdaki grafikte 08 Kasım 2021 haftasında başlayan düşüş trendi olduğu söylenebilir. Bu trendin önümüzdeki hafta için direnç noktası ise 25.200 dolar seviyesine denk geliyor. Yani teknik anlamda paritede bu trend çizgisi hacimli bir şekilde kırılmadığı sürece aşağı yönlü risklerin devamıyla birlikte yukarı hareketlerin sınırlı kaldığı bir seyir gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise dip arayışı konusunda iki önemli nokta var. Bunlardan ilki 16.640 dolar seviyesindeki trend çizgisi…

19 bin doların altına dikkat!

Bu trend 2019 Ocak ayında başlayan ve çok agresif olmayan bir yükseliş trendi. Parite o tarihten beri bu trend çizgisinin altına bir kez sarktı… O sarkmayla oluşan ikincil paralel trend çizginin destek noktası ise önümüzdeki hafta için 13.158 dolar seviyesine denk geliyor. Yani haftalık bazda şu an için 16.640 ve 13.158 dolar seviyeleri en önemli destek noktaları konumunda. Bu seviyelerden önce ise yatay destek noktası olması açısından 19.500- 18.913 ve 17.600 dolar destek seviyeleri takip edilebilir!

Ethereum 1700 doları kuvvetli hacimli geçmeli

Ethereum’da teknik anlamda haftalık grafikte 1.700 dolar seviyesinin altında yapılan kapanışlar ciddi anlamda olumluya dönmek üzere olan teknik görünümde bir miktar bozulmalara neden oldu. Şu an için etkin olan trendin 08 Kasım 2021 haftasında başlayan düşüş trendi. Bu trenin direnç noktası ise bu hafta için 2.250 dolar seviyelerine denk geliyor. Olası yukarı hareketlerde öncelikle 1.700-1.750 dolar bandı işlem hacminin desteğiyle kuvvetli bir şekilde kırılıp bu bölgenin yine kuvvetli destek bandı olması şart. Bu gerçekleşirse 1.950-2.050 dolar bandı ara direnç bölgesi olmak üzere 2.200 dolarlı seviyelere kadar bir yükseliş hareket gözlemlenebilir. Ancak 1.700 doların altına geçirilecek her haftalık kapanış teknik anlamda satış baskısının daha fazla hissedilmesine ve yukarı hareketlerin sınırlı olmasına neden olabilir. Böyle bir senaryoda ise 1.420 ve 1.299 dolar seviyeleri oldukça önemli destekler. Ancak parite için en önemli destek noktasının 9 Mart 2020 haftasında başlayan trendin destek seviyesi olduğu unutulmamalı. Bu hafta için ise bu trendin destek noktası 1.084 dolar seviyesine denk geliyor.

Dünya-Ufuk KORCAN