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Piyasaya ucuz et satışı sürecek

Et ve Süt Kurumu ile başlayıp, 81 ilde yoğun şubeleşmesi olan marketlerle devam eden ucuz et satışı sürecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ucuz et satışına dar gelirli vatandaşların mutfaklarının, sofralarının şenlenmesi için başladıklarını ve uygulamayı devam ettireceklerini açıkladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:17
Piyasaya ucuz et satışı sürecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun zincir marketlere ucuz ve uygun fiyata et satışına ilişkin, “Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Fakıbaba, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürüttükleri “Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi” kapsamında düzenlenen hayvan dağıtım töreni için geldiği Şırnak’ta, projenin şehir için önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla meraları kullanıma açtıklarını dile getiren Fakıbaba, bunun sektör için büyük önem taşıdığını aktardı.

Fakıbaba, et fiyatlarını dengede tutmak amacıyla et satışı yaptıklarına anımsatarak, şöyle konuştu:

29-30 liraya et satıyorum, satmaya da devam edeceğim. Ben gider 29 liralık yerden alırım, başkası 60 liraya et yiyorsa yesin, afiyet olsun. Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

KIRSAL KALKINACAK

Her zaman üreticilerin yanında olduklarını aktaran Fakıbaba, üreticiye, sanayiciye, esnafa, tüketiciye saygı duyduklarını fakat ramazanı ve Kurban Bayramı’nı fırsata dönüştürmek isteyen üreticilere izin vermeyeceklerini kaydetti.

Et ithal etmek istemediklerini belirten Fakıbaba, et ithalatının geçici olduğunu, sadece piyasayı regüle etmek ve insanların ihtiyacını karşılamak için yapıldığını dile getirdi. Bakan Fakıbaba, terörün sona ermesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yeniden hayvancılığın merkezi olacağını belirterek, şöyle devam etti:

Bizim şu an yapacağımız şey ateşi söndürmek, dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz et temin etmektir. Durumu iyi olan vatandaş 60 liraya et alıyorsa alsın, afiyet olsun, helal olsun. Bazıları ‘et pahalı’ diyorsa ben de diyorum ki ‘29-30 liraya et satılan yerler var, ben size etimi vereyim’ diyorum. Belki bunların sayılarını daha da artıracağız onu da söyleyeyim ve üreticilerimizin hep yanında olacağız. Kırsalda kalkınma olmadan şehirlerde, Türkiye’de kalkınma olmaz. Hükümetimiz de bunun bilincinde, kırsalı kalkındıracağız.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 13:17
  1. Şırnak
  2. Gıda
  3. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. ucuz et

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