Piyasaya sürülen tonlarca sahte içki can almaya devam ediyor! 13 ilde 51 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin farklı illerinden gelen sahte içki ölümleri korkutmaya devam ediyor. Son olarak Tekirdağ'dan gelen bir ölüm haberiyle birlikte, sahte içki sebebiyle can kaybı görülen il sayısı 13'e yükselirken toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı da 51'e yükseldi.

Sahte içkiden 51 ölüm

Türkiye yılbaşı öncesi sahte içki kabusundan bir türlü uyanamıyor. Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Antalya, Zonguldak, Muğla ve Tekirdağ'da toplamda 51 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul

En fazla ölüm haberinin geldiği İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Gaziantep

Nizip ilçesinde 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlenen ve Devlet Hastanesi'nde tedavi görenlerden Y.T. hayatını kaybetti. Böylelikle ilçede metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi, 3 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sivas

Sivas'ın Zara ilçesinde Cevdet Aydın, Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici (62) ve Güler Kılıç (42) yaşamını yitirmişti. Hastanede 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Antalya

Manavgat'ta 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasındaki 1 aylık süreçte değişik mahallelerde ikamet eden 8 kişi, ev yapımı alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.H.K., G.Ö. ve M.Y. isimli 3 kişi yaşamını yitirirken, E.Ö., E.T., H.S. ve A.Ç.'nin entübe edildiği, 1 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi. Diğer yandan ev yapımı alkolden zehirlenip hastanede entübe edilenlerden A.Ç.'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte ilçede son 1 ayda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Erzincan

Erzincan'da yılbaşı öncesi sahte içki yüzünden 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Yalova

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti. Yakınları ise iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Mersin

Mersin'de sahte içki nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise tedavi altındı.

Aksaray

Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli

Kocaeli'de Salih Civan isimli bir kişinin de sahte içki tüketimi sonrası görülen şikayetlerle hastaneye başvurdu ama kurtarılamadı.

Zonguldak

Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Başkan (47), toprağa verildi.

Muğla

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Tilki'nin kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişi sahte alkol kullandıkları şüphesiyle sevk edildikleri hastanede hayatını kaybetti.

81 ilde eş zamanlı sahte içki operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak "Zehir" operasyonu gerçekleştirildi. 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şuana kadar 18'i tutuklandı.

7 bin 150 litre içkiyi yılbaşında piyasaya süreceklerdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir depoya yapılan baskında ise 2 kişi sahte içki üretirken suçüstü yakalandı. 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, 2 etil alkol ayrıştırmada kullanılan damıtma kazanı, 1 karıştırıcı, 1 alkolmetre ile alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler sorgularında 7 bin 150 litre sahte içkiyi yılbaşında piyasaya süreceklerini söyledi. Şüphelilerin, metil alkolü etil alkole çevirdikleri, elde ettikleri etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak içki satışı yapan yerlere dağıtım yapmak için şişeledikleri belirlendi.