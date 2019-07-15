Piyasanın üzerindeki fiyattan alım yapacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni mahsul fındık alımı için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. “Peşin” ve “Emanet” sistem politikalarını uygulamaya devam edeceklerini belirten Bayraktar, isteyen çiftçinin ürün bedellerini hemen, arzu edenlerin de daha sonra değerlendirmek üzere depolarına emanete bırakabileceklerini aktardı. Serbest piyasada oluşacak fiyatın bir miktar üzerine çıkarak ürün kabullerini gerçekleştireceklerini vurgulayan Bayraktar, “Son 4 yıldan bu yana uyguladığımız bir metot var, piyasada oluşan fiyatın bir miktar üzerinde üreticilerimizden fındık alımı yapıyoruz. Bu politikamızı 2019 fındığı için de sürdüreceğiz” dedi.