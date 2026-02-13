  • İSTANBUL
Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...

Canan Karatay yine gündem oluşturacak bir açıklama yaparak kahve tiryakilerine önemli bilgiler verdi.

Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...

Hemen her sabah içilen bu geleneksel içecek, zihin açıklığından hafıza gücüne kadar birçok alanda etkili. Yanlış tüketildiğinde ise faydadan çok zarar verebiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, en saf haliyle tüketilmesi gerektiğini vurgularken, market raflarında satılanlara dikkat çekti. Sadesi gerçek şifa diyerek uyardı.

Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...

Her sabah milyonlarca kişi tarafından keyifle tüketiliyor. Masum görünen alışkanlık, yanlış seçimlerle ciddi bir sağlık tehdidine dönüşebiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır hayatının bir parçası olan bu içeceğin gerçek faydalarını ve gizli tehlikelerini açıkladı.

Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...

En saf haliyle tüketildiğinde zihinsel performansı artıran bu sıvı, eğer katkı maddeleriyle birleşirse faydasını tamamen yitiriyor.

Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...

Akşam'ın haberine göre, kendi YouTube kanalında sağlıklı beslenmeye dair bilgiler paylaşan Prof. Dr. Canan Karatay, "Sade kahve aklımızı başımıza getirir" diyerek kahvenin beyne olan faydalarını açıkladı. Her kahvenin aynı olmadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...

"Türk kahvesinden bahsediyorum. Türk kahvesinin faydaları çok. Çok yüksek antioksidandır, her türlü vücutta çok yüksek antioksidandır. Kahve çekirdeğinde bulunan antioksidanlar güçlüdür ve önemlidir. İçinde bulunan kafein de vücudu uyarır, bizi uyarır, aklımızı başımıza getirir. Sabah kalktığımız zaman bir Türk kahvesi içmek veya büyük bir ben çatma kahve diyorum. Türk kahvesini koyuyorum üzerine sıcak suyu koyuyorum, öyle içiyorum."

Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...

Canan Karatay'ın asıl uyarısı ise hazır kahve tüketenlere geldi. Market raflarında satılan ve kafe zincirlerinde sunulan tatlandırıcılı, aromalı kahvelerin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti. Dışarıda satılan, eriyen instant olarak bilinen kahvelerin kimyasal dolu olduğunu ve uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...

Karatay, açıklamasında "Efervesan denilen kahvelerin içine kimyasallar giriyor. Kimyasalları sıcak olarak vücuda alıyoruz. Süt tozu çok tehlikelidir, protein tozu onlar kullanılıyor. Bazı kafelerde şuruplar ekleniyor. Hepsi tehlikelidir. Türk kahvesi sade olarak içilecek. Türk kahvesi şekeri sevmez." dedi.

