Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...

"Türk kahvesinden bahsediyorum. Türk kahvesinin faydaları çok. Çok yüksek antioksidandır, her türlü vücutta çok yüksek antioksidandır. Kahve çekirdeğinde bulunan antioksidanlar güçlüdür ve önemlidir. İçinde bulunan kafein de vücudu uyarır, bizi uyarır, aklımızı başımıza getirir. Sabah kalktığımız zaman bir Türk kahvesi içmek veya büyük bir ben çatma kahve diyorum. Türk kahvesini koyuyorum üzerine sıcak suyu koyuyorum, öyle içiyorum."