Trafik sigortasında Şubat tarifesi belli oldu! İşte kalem kalem yeni fiyatlar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trafik sigortasında Şubat tarifesi belli oldu! İşte kalem kalem yeni fiyatlar!

Şubat ayında zorunlu sigortasında pimler yüzde 12,5 arttı.

#1
Foto - Trafik sigortasında Şubat tarifesi belli oldu! İşte kalem kalem yeni fiyatlar!

Şubat 2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortasında primler yüzde 12,5 arttı. İstanbul’da en riskli sürücüler için prim 51 bin lirayı aşarken, büyük yolcu otobüslerinde rakam 337 bin liraya kadar çıktı.

#2
Foto - Trafik sigortasında Şubat tarifesi belli oldu! İşte kalem kalem yeni fiyatlar!

SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI Zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan sürücülere 2026 yılı itibarıyla 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca araç, sigorta yaptırılana kadar trafikten menediliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 32 milyon aracı kapsayan zorunlu trafik sigortasında primler; aracın türüne, bulunduğu şehre ve sürücünün hasar geçmişine göre değişiyor.

#3
Foto - Trafik sigortasında Şubat tarifesi belli oldu! İşte kalem kalem yeni fiyatlar!

RİSKLİ SÜRÜCÜLER İÇİN MALİYET ARTIYOR Yeni tarifeler özellikle yüksek risk grubundaki sürücüler için maliyeti artırmış durumda. TAKSİ SAHİPLERİNE YÜKSEK PRİM Ticari taksilerde sigorta primleri çok daha yüksek seviyelere çıktı.

#4
Foto - Trafik sigortasında Şubat tarifesi belli oldu! İşte kalem kalem yeni fiyatlar!

İSTANBUL En yüksek basamak: 137 bin 510 TL En düşük basamak: 22 bin 918 TL

#5
Foto - Trafik sigortasında Şubat tarifesi belli oldu! İşte kalem kalem yeni fiyatlar!

ANKARA 133 bin 618 TL - 22 bin 270 TL

#6
Foto - Trafik sigortasında Şubat tarifesi belli oldu! İşte kalem kalem yeni fiyatlar!

İZMİR 129 bin 726 TL - 21 bin 621 TL

#7
Foto - Trafik sigortasında Şubat tarifesi belli oldu! İşte kalem kalem yeni fiyatlar!

ANKARA VE İZMİR’DE PRİM ARALIĞI ANKARA 0. basamak: 49 bin 729 TL 8 basamak: 8 bin 288 TL

#8
Foto - Trafik sigortasında Şubat tarifesi belli oldu! İşte kalem kalem yeni fiyatlar!

İZMİR 0. basamak: 48 bin 281 TL 8 basamak: 8 bin 47 TL Üç büyükşehirde de risk grupları arasındaki fark oldukça yüksek./ kaynak: ensonhaber

