Discombobulator" adlı silah yeni değil ‘ Bir tek bizde var’ Trump pazarlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen saldırıda kullanıldığını iddia ettiği "discombobulator" isimli silah tartışılmaya devam ediyor.

Trump, NewsNation televizyonuna verdiği mülakatta, ABD ordusunun, Maduro'ya düzenlediği operasyonda, "ABD'nin daha önce kullanılmamış askeri teknolojiler kullandığını" söyledi.

Operasyonda, "gizli ses silahı" kullanıldığını aktaran Trump, "ABD'nin kimsenin bilmediği silahlara sahip olduğunu" iddia etti.

Daha sonra New York Post gazetesine verdiği mülakatta Trump, Maduro'ya düzenlenen saldırıda "discombobulator" adını verdiği yeni silahın önemli rolü olduğunu açıkladı. Trump, bu silahın "karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" belirtti.

Bu silah hakkında konuşmasının "yasak" olduğunu kaydeden Trump, "Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Maduro'ya düzenlenen operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da bulunan bir kişinin açıklamalarına yer verdi.

Leavitt'in paylaşımında, "Venezuela'daki tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını" ileri süren bir güvenlik görevlisi, "çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey" algıladığını ve "kafası patlayacakmış gibi hissettiğini" iddia etti.

Trump'ın hakkında çok az bilgi verdiği ve kamuoyu tarafından ismi daha önce duyulmayan bu silah merak konusu oldu.

AA muhabiri, "discombobulator" hakkında bilinenleri derledi.

CNN'e konuşan ABD askeri yetkililerine göre, Venezuela'ya yönelik operasyon, ülke genelinde radar, iletişim ağları ve hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmayı amaçlayan koordineli saldırılarla başladı. Bu saldırılar, özel harekat güçlerinin ülkeye girmesi için hava sahasını temizledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Dan Caine, 150'den fazla uçağın, Venezuela'ya yönelik operasyona katıldığını söyledi. Uçaklar arasında bombardıman uçaklarının, savaş jetlerinin, istihbarat ve gözetleme platformlarının bulunduğu belirtildi.

Bir ABD'li yetkiliye göre, ABD güçleri, operasyon sırasında Venezuela'nın uyarı sistemlerini ve hava savunmasını siber operasyonlarla devre dışı bıraktı. Aynı zamanda kara harekatı aşamasında, personelin yönünü ve algısını bozmak için ses temelli akustik araçlar kullandı.

Operasyonun bu aşamasında Trump, "discombobulator" isimli gizli silahın kullanıldığını öne sürdü.

Ancak uzmanlar, bu silahın devrim niteliğinde yeni bir silah olmadığını, mevcut teknolojilerin kombinasyonu olan bir silahı tanımladığını düşünüyor.

Uzmanlar, bu terimin tek bir silahtan ziyade siber, elektronik ve akustik askeri sistemlerin bir karışımını ifade ettiğini söylüyor.

Ayrıca uzmanlar, bu tip sistemlerin ABD ordusu tarafından uyarı amaçlı olarak zaten yaygın kullanıldığını belirtiyor.

ABD'nin sistemleri ve ekipmanları devre dışı bırakmak için Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD), elektronik harp sistemleri ve "Stuxnet" virüsü gibi siber silahlar kullandığı da halihazırda biliniyor.

LRAD ve benzeri sistemler, yüksek sesli ve yönlendirilmiş ses yayarak uzaktan uyarı yapmak ve kalabalıkları kontrol etmek için kullanılıyor ancak yüksek seviyede ağrı, baş dönmesi ve işitme hasarına yol açabiliyor.

Bazı uzmanlar ise "discombobulator" silahının yüksek güçlü bir mikrodalga sistemi olabileceğini düşünüyor. Buna göre, silahın fiziksel bir patlama yaratmadan hedefi hem sistematik hem de biyolojik olarak felç edebildiği tahmin ediliyor.