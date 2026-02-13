Hakan Fidan'dan Ürdünlü mevkidaşına kritik telefon!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini hızlandırarak Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel istikrarın korunması adına atılan bu adımda, kritik dosyalar masaya yatırıldı.
