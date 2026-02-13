  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Ürdünlü mevkidaşına kritik telefon!
Gündem

Hakan Fidan'dan Ürdünlü mevkidaşına kritik telefon!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hakan Fidan'dan Ürdünlü mevkidaşına kritik telefon!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini hızlandırarak Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel istikrarın korunması adına atılan bu adımda, kritik dosyalar masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü. Görüşmede Filistin ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Safedi telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.

