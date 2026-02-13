Rüşvet belgelendikçe CHP azıyor

HEBER MERKEZİ

CHP’li belediyeleri ve parti genel merkezini rüşvete bağlayan ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne’ yönelik davanın Silivri’de görülen duruşmalarında resmen lağım patladı. Daha önce yaptıkları savunmada haklarındaki rüşvet suçlamalarına ve akçeli işlere “ticaret” kılıfı uydurmaya çalışan ve yargıyı etkilemek için davanın “siyasi” olduğunu öne süren CHP’li belediye başkanlarının maskesi, üçüncü haftada yapılan savunmalarla düştü. 200 sanığın yargılandığı yolsuzluk davasının 10’uncu duruşmasında, alacaklarını tahsil edemediği için iş yapamaz hale geldiğini ve rüşvet paralarını kadayıf kutularıyla gönderdiklerini itiraf eden Aktaş’ın ardından dün de örgüt yöneticilerinden tutuksuz sanık Baki Nugay savunmasını yaptı.

ZEYDAN KARALAR PAYINI İSTEDİ

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri kampüsünde görülen duruşmada savunma yapan Nugay, masum melek gibi gösterilen Zeydan Karalar’ın rüşvet aldığını şu sözlerle anlattı: “Biz suç kastıyla değil, kamu güçlerini elinde bulunduranların meşru hak edişlerimizi adeta bir rehin gibi tutması karşısında, şirketin uğrayacağı telafisi imkansız zararları önlemek adına atılmış, mecburiyeten atılan adımlardır. Söz konusu ödemeler yeni bir ihale alma veya gayrimeşru bir menfaat temin etmek amacıyla değil, fiilen gerçekleştirilmiş hizmetlerin bedeli olan meşru hakedişlerimizi alabilmek için yapılmıştır. Şayet bu ödemeler iddia edildiği gibi yeni ihale kazanma amacı taşıyor olsaydı, aynı idari yapının sonrasında yönetiminde bulunduğu Adana Büyükşehir Belediyesinden de ihaleler alınmış olması gerekirdi. Oysa tek bir ihale dahi alınmamış olması, Seyhan’daki sürecin bir ihale bağlama operasyonu değil, hak edişlerin ödenmemesi tehdidiyle yürütülen bir irtikap süreci olduğunu ve benim bu durumda fail değil, mağdur konumunda bulunduğumu kanıtlamaktadır. Zeydan Karalar bana, düzenli ödeme alabilmem için belirli bir miktarın kendilerine ödemem gerektiğini, sürecin Özcan Zenger ile yürütülmesini söyledi.

HAKEDİŞ İÇİN BOYUN EĞDİK

“Bu talebin reddi halinde, şirketimizin finansal olarak bunu telafi edemeyeceğini söyledi. Bu dayatmayı kabul etmek zorunda kaldım. Bu beyanlarım sadece birer iddiadan ibaret değildir. Avukatım tarafından hazırlatılan ve mahkemenize sunulan bilirkişi raporu, HTS ve baz kayıtları üzerinden bu süreci bilimsel olarak ispatlamaktadır. Özcan Zenger, Zeydan Kararlar’ı aradı, 113 saniye görüştüler. Zenger’e fiziki olarak hakediş ödemesi yaptık. Bu HTS ve baz kayıtlarında mevcuttur. Bizim yaşadığımız süreç, bir rüşvet alma verme durumu değil, hakkediş ödemesi alma mücadelesidir” dedi.

Akit’e konuyu değerlendiren Avukat Cengiz Ocakçı da şunları söyledi:

DÜNYANIN YUVARLAKLIĞI BELLİYDİ

“Dünyanın yuvarlak olduğunu en başından beri belirtiyoruz. CHP’li belediyelerde dönen dalavereler tek tek anlatılıyor. Rüşvet paralarının kadayıf kutularında belediyelere yollandığı ifade ediliyor. Her türlü sahtekârlık yapılmış. Rüşvet, irtikâp, şaibeli ihale ne ararsanız var. Bilgi, belge, iz, emare, şahit bulundu. Hakikatler görüldü. Yargılanan CHP’li belediye başkanlarının şaibeye bulaştıkları, rüşvet aldıkları belgelendi. Artık zanlılara düşen cezalara razı olmak. İtirafçı olmaları hâlinde ceza indiriminden yararlanmak mümkün. Burada hakimin takdir yetkisi olduğunu unutmamak gerek. Ancak 700 seneye varan hapis talebinden söz ediliyor. İndirime gidilse ne olacak? Özgür Özel’in skandalları gizleyemeyeceğini bilmeli. Rüşvet villaları, para kuleleri, bavul bavul dolarlar gibi kadayıf kutularını da saklayamayacağını idrak etmeli. Son durakta olduğunu unutmamalı. Gerçi son durakta bulunduğunun farkında. Bu yüzden normal düşünme kabiliyetini yitirdiği muhakkak. Kafayı çekip, Keçiören Belediye Başkanına attığı küfürlü mesajlar ondan olmalı. CHP’ye yazık, böyle Genel Başkan olur mu?”