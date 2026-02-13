13 yaşındaki kızın cinsiyetini değiştirmeye kalktılar! LGBT sapkınlığına yargı dur diyemedi

HABER MERKEZİ

Emperyalist ülkeler ile karanlık odakların fon desteği verdiği, CHP ve arka bahçesi konumundaki oluşumların ise hamiliğini üstlendiği eşcinsel sapkınlık aile yapımızı tehdit ederken, kafası karışık bireyler üzerinden yürütülen cinsiyet iptali ameliyatları hayatları karartmayı sürdürüyor. Ruhsal bunalım yaşayan bireylere yönelik ‘cinsiyet iptali’ ameliyatları her alanda yaygınlaşırken, küçük bir kız çocuğunun hayatının ailesi tarafından karartılmak istendiği, olası bir “cinsel dönüşüm” ameliyatı engellemek için mücadele eden vatandaşın ise başına gelmeyen kalmadı.

SEN MİSİN BİLDİREN!

1.5 yıl boyunca birlikte yaşadığı Ayşegül A. adlı kadının, daha önceki evliliğinden olan 13 yaşındaki kızını İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir Tıp Merkezi’ne götürerek ‘çapraz hormon tedavisi’ yaptırdığını ve yurtdışından getirttiği transgender aparatları monte ettiğini şikâyet eden E.B. isimli vatandaş, yargının mağduru oldu. G.A. isimli çocuğa 21 yaşından küçüklere uygulanması yasak olan ergenlik baskılayıcı iğnelerin yapılmasının önüne geçmek ve henüz reşit sayılmayan minik bir kızın telafisi mümkün olmayan tıbbi operasyonlara maruz kalmasını engellemek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na ihbarda bulunan E.B. isimli vatandaş hapis cezasına çarptırıldı.

‘GEREKÇESİZ’ KARAR

İstanbul Anadolu Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, anaokulu öğretmeni iken eşcinsel saplantıları yüzünden kamudan atılan Ayşegül A. adlı kadının dayatmaları yüzünden cinsel kimlik yönünden karmaşa içerisinde olan G.A. adlı çocuğun korunması için girişimde bulunmasına iftira davası açılan E. B.’ye, 10 ay hapis cezası verildi. Küçük kızını hastaneye götürüp cinsel tercihini değiştirmek için hormon baskılayıcı ilaç kullandırdığını kabul eden anne Ayşegül A’nın itirafına rağmen E.B’ye hapis cezası veren mahkeme hâkimi, gerekçeli kararda; “Sanığın üzerine atılı iftira suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan TCK 267/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, işlenmesindeki özellikleri, sanığın güttüğü amaç ve saik, suçun işlendiği zaman ve yer ile diğer haller dikkate alınarak takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, (…) takdiren1/6 oranında indirimi yapılarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına” ifadelerine yer verdi. Skandal karar, maşeri vicdanları yaraladı ve ‘yargı sapkınlara niye destek oluyor?’ sorusunu akıllara getirdi.

İNGİLTERE’YE KAÇIRDILAR

Öte yandan, mağdur çocuğun, görevde olduğu dönemde “Kur’an-ı Kerim akıl dışı” diyen ve Başkan Erdoğan’a yönelik nefretiyle bilinen Eski Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Ayhan Alkış’ın oğlu Özgür Ozan A.’nın kızı olduğu ve cinsiyet dönüşümünün tamamlanması için İngiltere’ye kaçırıldığı öne sürüldü.