Piyasaların tepkisi nasıl? Altın ve petrolü ne baskılıyor?
Petrol fiyatları neden arttı? Borsa seyrini nasıl sürdürecek? Altın işlemlerinde direnç seviyeleri neler? İşte piyasalara yönelik beklentilerden başlıklar...
Eylül ayının son haftasında başlayan yükseliş trendine devam eden Borsa İstanbul dar bantta ara düzeltmeye girse de risk iştahı yüksek yatırımcı kitlesi ile geçtiğimiz haftada rekor tazelemeyi başardı.
İsrail-Filistin çatışmaları ile Petrol fiyatı yüzde 3’ün üzerinde artarken, Altın ve diğer emtia fiyatlarında da pozitif fiyat hareketi açılış itibarıyla izlenmeye devam ediyor. 9-15 Ekim haftasında Dünya Bankası ve IMF küresel finans önde isimleri bir araya gelecek. Toplantıdan gelecek olan ekonomi mesajları piyasanın takibinde olacak.
Borsanın ilk işlem seyri
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,27 düşüş ile 8.464,93 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.397,55 olur iken, en yüksek seviye 8.516,77 oldu. Bugün takip edilecek ilk direnç 8.520-8.530 seviyelerinde, ilk destek ise 8.410-8.400 seviyelerinde yer alıyor.
Dolar ve altına yönelik beklentiler
AHL Analiz'e göre; Ons Altın Ekim vade kontratı önceki işlem gününü %0,53 yükseliş ile 1.839,90 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.821,70 Dolar, en düşük seviye ise 1.844,65 Dolar oldu.
Cuma günü ABD’de açıklanan veriler sonrası yükselişe başlayan ve 5 günlük basit ortalama üzerinde kapanan Vade Kontratında teknik olarak grafik üzerindeki indikatörler alım işlemlerini destekliyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.840 -1.850 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.820 -1.830 dolar.
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