Piyasaları korkutan haber! Eyvah eyvah

Man Group hedge fonu CEO'su Luke Ellis, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının yol açtığı bankacılık krizinin henüz sona ermediğini ve iki yıl içinde daha fazla bankanın iflas edeceğini belirtti.

Londra'daki Bloomberg konferansında açıklamalarda bulunan Ellis, sektördeki krizin bitip bitmediği sorusu üzerine krizin bitmediğini düşündüğünü belirtti.

Likidite sorunu yaşayan İsviçreli Credit Suisse'in geçen hafta sonu rakibi UBS tarafından satın alınması piyasaları biraz rahatlatmıştı.

Ellis, "12 ila 24 ay içinde çok daha fazla bankanın iflas edeceğini düşünüyorum" dedi ve ABD'deki daha küçük ve bölgesel bankaların ve İngiltere'deki rakip bankaların risk altında olabileceğini düşündüğünü de ifade etti.

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