Alarm çaldı: Dünyanın suyu çekiliyor!

Dünyanın birçok bölgesinde nehirler normalden daha az su taşırken, Güney Asya'nın bazı bölgelerinde ise normalin üzerinde akış görüldü. WMO, su döngüsünün giderek “çok az” ile “çok fazla” su arasında daha öngörülemez biçimde değiştiğine dikkat çekti. Rapora göre Asya ve Afrika, son beş yılda kaydedilen su kaynaklı aşırı olayların en az yarısına sahne olurken, bu olaylarla bağlantılı bildirilen ölümlerin yüzde 80'inden fazlası da bu iki kıtada gerçekleşti.