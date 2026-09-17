Alarm çaldı: Dünyanın suyu çekiliyor!
Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), 2025’in nehir akışları açısından son 35 yılın en kurak yıllarından biri olduğunu açıkladı. Dünya genelindeki nehir havzalarının yüzde 36’sında su akışının normal seviyelerin altında kaldığı belirtilirken, buzullar ve karasal su rezervlerindeki kayıpların da devam ettiği bildirildi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel su kaynaklarına ilişkin dikkat çeken veriler açıkladı. 2025 yılı, dünya genelindeki nehir akışları açısından son 35 yılın en kurak yıllarından biri olurken, gezegenin kara üzerindeki su rezervlerindeki uzun süreli düşüş de devam etti.