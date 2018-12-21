Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,67 puan artışla 91.860,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 76,54 puan ve yüzde 0,08 azalarak 91.777,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 577,56 puan ve yüzde 0,63 değer kaybederek 91.276,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.916,29 puanı, en yüksek 92.222,35 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kazancıyla 91.860,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 2,78 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre yatay seyrederek 115.120,10 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 185'i prim yaptı, 176'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.257,80 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.257,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kaybederek 211 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2709 lira, satışta 5,2920 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2563 lira, satışta 5,2774 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1409, sterlin/dolar paritesi 1,2651, dolar/yen paritesi de 111,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,05 dolardan işlem görüyor.

