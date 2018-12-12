Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.749,75 puan azalışla 90.051,10 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 335,28 puan ve yüzde 0,37 artarak 92.136,13 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 304,70 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 92.105,55 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.956,78 puanı, en yüksek 92.326,51 puanı gören endeks, günü yüzde 1,91 değer kaybederek 90.051,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,89, teknoloji endeksi yüzde 4,01, sanayi endeksi yüzde 1,89, hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.135,77 puan ve yüzde 1,86 azalarak 112.441,72 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 59'u prim yaptı, 343'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.246,11 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.246,11 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybederek 215 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3596, lira, satışta 5,3811 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3467 lira, satışta 5,3682 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1366, sterlin/dolar paritesi 1,2636, dolar/yen paritesi de 113,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,91 dolardan işlem görüyor.



