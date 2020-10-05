  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.150,79, en yüksek 1.161,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,90 azalışla 464 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:25:04 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,68 puan artarak 1.160,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,76 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 1.150,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.150,79, en yüksek 1.161,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 1.160,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 1,81, hizmetler endeksi yüzde 2,03 ve teknoloji endeksi yüzde 2,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,56 puan ve yüzde 1,21 artışla 1.297,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 7'si geriledi. Şişecam, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.914,36 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.914,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,90 düşüşle 464 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7253 lira, satışta 7,7563 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7234 lira, satışta 7,7543 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1787, sterlin/dolar paritesi 1,2977, dolar/yen paritesi de 105,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,85 artarak 41,64 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış
Gündem

Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu”nun kapanışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. ..
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma s..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay