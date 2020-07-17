Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,45 puan azalarak 118.786,09 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 57,07 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 118.864,60 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.360,60, en yüksek 119.161,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 azalışla 118.786,09 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,58 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,07 ve mali endeks yüzde 0,04 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 429,04 puan ve yüzde 0,32 düşüşle 134.379,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi. Sasa Polyester, Garanti Bankası, Güneş Sigorta, Emlak Katılım GYO ve Koza Anadolu Metal Madencilik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.







- Altının onsu 1.810,38 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.810,38 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,06 artışla 398 bin 800 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8402 lira, satışta 6,8676 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1431, sterlin/dolar paritesi 1,2540, dolar/yen paritesi de 107,10 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 azalışla 43,19 dolardan işlem görüyor.