Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 680,06 puan artarak 109.835,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 953,91 puan ve yüzde 0,87 değer kaybıyla 108.201,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 107.832,96 puanı, en yüksek 110.127,41 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 109.835,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,84 değer kazandı, teknoloji endeksi yatay kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 485,83 puan ve yüzde 0,38 artışla 127.209,35 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 228'i prim yaptı, 169'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Güneş Sigorta ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.733,26 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.733,26 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 381 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8095 lira, satışta 6,8368 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7780 lira, satışta 6,8051 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,08'den, bileşik getirisi de yüzde 9,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1240, sterlin/dolar paritesi 1,2530, dolar/yen paritesi de 107,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,53 yükselerek 38,40 dolardan işlem görüyor.

