Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.014,07 puan artarak 109.111,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 828,93 puan ve yüzde 0,77 değer kazanımıyla 108.926,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.326,55 puanı, en yüksek 109.230,84 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 109.111,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 1,47 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.204,97 puan ve yüzde 0,96 artışla 127.104,69 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 266'sı prim yaptı, 119'u geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Anadolu Efes en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.694,89 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.694,89 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalarak 373 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7261 lira, satışta 6,7530 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7770 lira, satışta 6,8041 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1232, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 108,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,15 düşerek 39,60 dolardan işlem görüyor.



