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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 179'u yükseldi, 171'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5300 liradan, avro 6,1650 liradan işlem görüyor

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,39 azalışla 102.284,83 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 401,27 puan değer kaybetti. Dün 102.686,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 372,59 puan ve yüzde 0,36 artışla 103.058,70 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.817,35 puanı, en yüksek 103.066,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 179'u yükseldi, 171'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Türk Telekom ve Tüpraş oldu.


- Altının onsu 1.431,43 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1147, sterlin/dolar paritesi 1,2168, dolar/yen paritesi 108,56 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5300 liradan, avro 6,1650 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.431,43 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,20 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
  1. Piyasalarda gün ortası

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