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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 azalarak 93.356,21 puana indi- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 149'u yükseldi, 207'si değer kaybetti

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:20
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 azalarak 93.356,21 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 524,28 puan değer kaybetti. Dün 93.880,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 832,93 puan ve yüzde 0,89 düşüşle 93.047,56 puandan başladı. Endeks, en düşük 92.847,71 puanı, en yüksek ise 93.412,72 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,18 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve hizmetler endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 149'u yükseldi, 207'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.236,49 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1343, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi 113,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3790 liradan, avro 6,1040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.236,49 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,75 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:20
  1. Piyasalarda gün ortası

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