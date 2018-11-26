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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.389,37 puana yükseldi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 281'i değer kazandı, 96'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,2440 liradan, avro 5,9680 liradan satılıyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:13
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 artarak 94.389,37 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.386,10 puan değer kazandı. Cuma günü 93.003,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 518,42 puan ve yüzde 0,56 artışla 93.521,69 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.455,30 puanı, en yüksek ise 94.435,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,30, sanayi endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 1,33 ve hizmetler endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 281'i yükseldi, 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve Koza Anadolu Metal oldu.


- Altının onsu 1.226,47 dolar seviyesinde bulunuyor


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1376, sterlin/dolar paritesi 1,2838, dolar/yen paritesi 113,21 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2440 liradan, avro 5,9680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.226,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,97 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:13
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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