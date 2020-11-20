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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükseldi, 20'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,5850 liradan, avro 8,9970 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:12:30 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 artışla 1.322,65 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,63 puan değer kazandı.

Dün 1.313,02 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yapan BIST 100 endeksi, güne 2,67 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.315,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.315,59 ve en yüksek 1.327,40 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,50, hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükseldi, 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve Akbank oldu.


- Altının onsu 1.867 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla bileşik getirisi yüzde 13,82 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1859, sterlin/dolar paritesi 1,3277 ve dolar/yen paritesi 103,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5850 liradan, avro 8,9970 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1.867 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 44,5 dolardan işlem görüyor.

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