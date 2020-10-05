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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükseldi, 3'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,7530 liradan, avro 9,1140 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:20:07 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 1.157,03 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,00 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.145,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 5,76 puan ve yüzde 0,50 artarak 1.150,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.150,79, en yüksek 1.157,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 1,80 ve sanayi endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükseldi, 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası, ASELSAN ve Polisan Holding oldu.


- Altının onsu 1.899,64 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,2945 ve dolar/yen paritesi 105,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7530 liradan, avro 9,1140 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.899,64 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,80 artışla 40,8 dolardan işlem görüyor.

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