Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 1.086,73 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,54 puan değer kazandı. Dün 1.085,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 0,90 puan ve yüzde 0,08 artarak 1.086,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.083,06, en yüksek 1.091,30 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Fenerbahçe, Galatasaray, Şişecam, Beşiktaş ve ASELSAN oldu.





- Altının onsu 1.968,13 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,81, bileşik getirisi yüzde 13,22 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3363 ve dolar/yen paritesi 106,13 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, avro 8,7670 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,10 azalışla 1.968,13 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,38 azalışla 45,71 dolardan işlem görüyor.