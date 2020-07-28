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Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı yükseldi, 82'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,9630 liradan, avro 8,1710 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:22:44 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,00 azalışla 1.183,77 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,91 puan değer kaybetti. Dün 1.195,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 1,43 puan ve yüzde 0,12 artarak 1.197,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.177,20, en yüksek 1.198,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,97, teknoloji endeksi yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 1,59 ve sanayi endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı yükseldi, 82'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Güneş Sigorta, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.928,98 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,79, bileşik getirisi yüzde 11,08 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1733, sterlin/dolar paritesi 1,2868 ve dolar/yen paritesi 105,18 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9630 liradan, avro 8,1710 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,65 azalışla 1.928,98 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,53 azalışla 43,76 dolardan işlem görüyor.

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