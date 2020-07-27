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Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü yükseldi, 13'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 8,0200 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:20:01 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 artışla 1.202,96 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,94 puan değer kazandı. Cuma günü 1.192,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 7,55 puan ve yüzde 0,63 artarak 1.199,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.197,36, en yüksek 1.203,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 1,43, hizmetler endeksi yüzde 1,22, sanayi endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, İhlas Gayrimenkul, Şişecam, Sasa Polyester ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.


- Altının onsu 1.941,20 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1715, sterlin/dolar paritesi 1,2850 ve dolar/yen paritesi 105,29 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 8,0200 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 2,10 artışla 1.941,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,37 azalışla 43,57 dolardan işlem görüyor.

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