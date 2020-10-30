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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükseldi, 78'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 8,3470 liradan, avro 9,7410 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:26:39 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 azalışla 1.109,39 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,60 puan değer kaybetti. Çarşamba günü 1.126,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,29 puan ve yüzde 1,36 azalarak 1.111,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.102,57 ve en yüksek 1.120,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,86, teknoloji endeksi yüzde 2,83, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükseldi, 78'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Şekerbank, Garanti Bankası, Petkim ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.873,69 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,21, bileşik getirisi yüzde 14,72 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1671, sterlin/dolar paritesi 1,2956 ve dolar/yen paritesi 104,41 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3470 liradan, avro 9,7410 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.873,69 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,69 yükselişle 38,46 dolardan işlem görüyor.

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