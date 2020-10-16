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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükseldi, 15'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,9430 liradan, avro 9,2990 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:19:27 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artışla 1.189,71 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,28 puan değer kazandı. Dün 1.180,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,54 puan ve yüzde 0,38 artarak 1.184,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.184,97 ve en yüksek 1.190,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 1,08 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükseldi, 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Petkim, Kerevitaş, Tüpraş ve Zorlu Enerji oldu.


- Altının onsu 1.907,75 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,21, bileşik getirisi yüzde 13,65 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,2943 ve dolar/yen paritesi 105,21 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9430 liradan, avro 9,2990 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.907,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,46 düşüşle 42,73 dolardan işlem görüyor.

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