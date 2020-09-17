Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybederek 1.104,25 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,86 puan değer kaybetti.

Dün 1.107,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 2,69 puan ve yüzde 0,24 azalışla 1.104,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.100,27 ve en yüksek 1.107,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 düşüş kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Avod Kurutulmuş Gıda, Petkim, RTA Laboratuvarları ve Garanti Bankası oldu.





- Altının onsu 1.941,30 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1799, sterlin/dolar paritesi 1,2971 ve dolar/yen paritesi 104,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5370 liradan, avro 8,8990 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.941,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 42,57 dolardan işlem görüyor.