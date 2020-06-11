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Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 237'si yükseldi, 144'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,7900 liradan, avro 7,7260 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:13:34 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 110.050,22 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 271,28 puan değer kazandı. Dün 109.778,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 628,60 puan ve yüzde 0,57 azalarak 109.150,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 108.956,47 ve en yüksek 110.158,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yatay seyrederken, teknoloji endeksi yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 0,71 ve hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 237'si yükseldi, 144'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Petkim, Garanti Bankası ve Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.733,23 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1383, sterlin/dolar paritesi 1,2692 ve dolar/yen paritesi 106,95 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7900 liradan, avro 7,7260 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.733,23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,61 düşüşle 40,53 dolardan işlem görüyor.

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