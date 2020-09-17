Piyasalarda gözler Fed’de

Dolar kurunun 7.50, Euro’nun 8.90 liraya kadar çıkması, dikkatleri Amerikan Merkez Bankası (Federal Reserve System-Fed) Başkanı Jerome Powell’dan gelecek açıklamalara çevirmiş durumda.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Fed’in alacağı kararların ve atacağı adımların öngörülemediğini belirterek,“Powell’ın takınacağı tavır kafaları kurcalıyor. Doğal olarak dolara yönelim artıyor” dedi.

Önemli dönemeçteyiz

Döviz piyasasının hareketlenmesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Rekabetçi kur uygulayacağız” sözü ile reyting kurumu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye indirmesinin de rol oynadığını vurgulayan Yıldırımtürk, “Çok önemli bir dönemeçteyiz. Dolar 7.50 bandını geçerse 7.57 ya da 7.62’yi görebilir. Euro ise 8.85 hatta 8.80 seviyesine düşebilir” tahmininde bulundu