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Ekonomi Piyasalarda Delta endişesi! İşte dolarda son durum
Ekonomi

Piyasalarda Delta endişesi! İşte dolarda son durum

Piyasalarda delta varyantı ile ilgili endişeler artarken Dolar güne 8.56 liradan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 09:12:00 -
Piyasalarda Delta endişesi! İşte dolarda son durum

Kurban Bayramı tatilinin ardından dolarda dün dalgalı bir seyir izlendi. Güne 8.55 civarında başlayan dolar/TL, 8.61'e yükseldikten sonra yeniden başladığı seviyeye geri döndü.

Dolar yeni güne de 8.56 liradan başladı.

Piyasalar bir yandan ABD tahvil getirilerine bakarken diğer yandan koronavirüs salgınındaki yeni vaka sayılarını endişeyle takip ediyor. Delta varyantıyla beraber artan vakalar ülkelerin yeniden tedbirler alma ihtimalini yükseltiyor.

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