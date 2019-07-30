0553 313 94 23

Piyasalar o tarihe kilitlendi! İndirim bekleniyor

Piyasalar 31 Temmuz'da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (FED) kritik faiz kararına odaklandı. Birçok uzman Fed'in faiz indirimine gitmesini bekliyor.

30 Temmuz 2019 Salı 11:42
Piyasalar o tarihe kilitlendi! İndirim bekleniyor

Piyasalar için kritik bir hafta daha başladı. Küresel piyasalar, 31 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (FED) kritik faiz kararına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.

Fed’in 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan kritik Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlayacak. Analistler, ABD’de cuma günü açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisinin yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın öncü verilerin imalat ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret etmesi ve enflasyon riskinin halen düşük olması edeniyle Fed’in faiz indirimine gideceğini belirtiyor.

Çarşamba kritik gün

Kararları çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantısından 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. FED’in karanını bekleyen dolar haftaya yüzde 0.35 düşüşle başladı. Dolar en düşük 5.57 lira ve en yüksek 5.6709 lirayı gördükten sonra, günü 5.58 liradan kapattı. Borsa ise yüzde 0.52 değer kazanarak 103 bin 373 puana ulaştı. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getiriyor. Analistler, bu hafta ayrıca ABD ve Çin arasında başlayacak ticaret müzakerelerini de takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise TCMB Başkanı Murat Uysal’ın 31 Temmuz’da açıklayacağı temmuz ayı Enflasyon Raporu’nun gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:42
  1. ekonomi
  2. Dolar
  3. Dolar Ne Kadar
  4. dolar kaç para
  5. dolar anlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İncir ihracatında 2019 yılı hedefi 50 milyon dolar
    1. İncir ihracatında 2019 yılı hedefi 50..
    2. Sivrihisar’da açık hava sineması..
    3. Türkiye'den kritik NATO ve S-400..
    4. Bünyan’da Kurban Kesim Kursu Açıldı
    5. Başkan Oprukçu hemşehrilerini dinliyor
    6. 72 yaşındaki emekli öğretmen motoruyla..
    7. FETÖ’den aranan öğretmen tutuklandı
    8. Başkan Yüce: “Akçay Barajı doğaya..
    9. Melih Gökçek paylaştı, Twitter..
    10. "Çin'den Londra'ya kadar doğrudan..
    11. "Avcı Kız" operasyonunda 99 şüpheli..
    12. Denizli’de toplu ulaşımda online ödeme..
    13. Mithat Körler, Belediye Başkanı..
    14. Başkan Durgut’dan Ordu Valisi Yavuz’a..
    15. Boko Haram teröristleri öldürüldü
    16. Kütahya’da kamyon otomobile çarptı: 4..
    17. Yaz aylarında tercih edilen gözlükler..
    18. Tekirdağ’da başıboş köpekler 13..
    19. Kızıltepe’deki kavgada ölen adamın..
    20. Antalya’da balayındaki Kazak turist,..
    21. Başkan Kalaycı: “Altyapı için yapılan..
    22. Japonlar ortalama yaşam süresinde..
    23. Kepez ‘in sokakları tertemiz
    24. KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in..
    25. Selçuklu’da kurban satışı başladı
    26. "Türkiye geçici koruma altındakilerin..
    27. Batur’dan Kemeraltı için tarihi..
    28. Koçtaş'tan banyo ürünlerinde..
    29. Tarihi Mardin’e otopark projesi
    30. Giresun’un Peri Bacaları turizme..
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!