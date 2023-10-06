Piyasalar ne tepki verecek merakla bekleniyor! Gram ve onsta seviye belli mi?

Dünya Bankası dün yayımlanan Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporuna göre; azalan politika belirsizliğinin ve dayanıklı bir şekilde seyreden tüketici talebinin bir yansıması olarak Türkiye’nin 2023 ekonomik büyüme tahminini %3,2’den %4,2’ye çıkardı. Raporda, tüketimin çift haneli oranlarda artması ve hükümet harcamalarının güçlü seyrini sürdürmesiyle Türkiye’nin %3,8’lik 2.çeyrek büyümesinin de olumlu yönde şaşırttığı ifade edildi.

Bu açıklamaların ardından piyasaların bu sürece nasıl tepki vereceği de merak konusu.

Dolar için bugünkü veriler önemli

Dolar tarafında bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve ortalama saatlik kazançlar iş gücü piyasasına ilişkin son görünümü verecek. Yurtiçinde ise haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre TCMB’nin toplam brüt rezervleri 29 Eylül haftasında 122 milyar 202 milyon dolar düzeyine geriledi. Teknik olarak, sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 27,60TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda 27,70TL ve 27,75TL direnç bölgeleri önemli bir eşik teşkil edebilir.

Ons'ta kırılma noktaları var mı?

Ons altına bakıldığında ABD’den gelen veriler, petrol fiyatlarındaki keskin düşüş ve dolar endeksinin güç kaybetmesi ile yukarı ataklar izlendi. Gün içinde 1820 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1815 ve 1810 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Olası yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 1825 dolar ve üstünde 1830 ile 1835 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibe alınabilir.

Gram altında seviyeler belli mi?

Peki gram altında durum nasıl görünüyor? Dün 1612TL seviyesinde kapanış gören gram altın hafta genelinde takip edilen zayıf gün sonu kapanışlarına yenisini eklemiş oldu. İlk direnç noktası olarak 1630TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1635TL ve 1645TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1620TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1610TL ve 1600TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor.

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