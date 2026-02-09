  • İSTANBUL
Ekonomi Piyasalar haftaya ateşli başladı! Dolar ve Euro zirve yürüyüşünü sürdürüyor
Ekonomi

Piyasalar haftaya ateşli başladı! Dolar ve Euro zirve yürüyüşünü sürdürüyor

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
Piyasalar haftaya ateşli başladı! Dolar ve Euro zirve yürüyüşünü sürdürüyor

İstanbul serbest piyasasında haftanın ilk işlem günü, döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte oldukça hararetli bir atmosferde açıldı.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6120 liradan, avro 51,6470 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 43,6100 liradan alınan dolar, 43,6120 liradan satılıyor. 51,6450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,6470 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,6140, avronun satış fiyatı ise 51,5500 lira olmuştu.

İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
