Piyasalar haftaya ateşli başladı! Dolar ve Euro zirve yürüyüşünü sürdürüyor
İstanbul serbest piyasasında haftanın ilk işlem günü, döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte oldukça hararetli bir atmosferde açıldı.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,6120 liradan, avro 51,6470 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,6100 liradan alınan dolar, 43,6120 liradan satılıyor. 51,6450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,6470 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,6140, avronun satış fiyatı ise 51,5500 lira olmuştu.
Gündem
Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak
Ekonomi
Ekonomi yönetiminde kritik viraj! TCMB Başkanı Karahan 12 Şubat’ta 2026’nın ilk enflasyon rotasını çizecek