  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koç Holding doymuyor! Gözünü şimdi Muş'a dikti Piknik yaparken top mermisi buldu! Patlamadığı tespit edildi Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi? Elleriyle topladılar Tarlada sazan balığı hasadı Tansiyonu Ne Düşürür? Tansiyon Nasıl Düşürülür? İşte tek tek uygulamanız gereken metotlar... Çıldır Gölü'nde 5 bin araçlık şenlik kuyruğu Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu! Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki! 17 kişinin ölümüne sebep oldu! ABD’yi rekor düzeyde soğukluk vurdu Çoruh'un mavi gerdanlıkları güç katıyor
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
Çoruh'un mavi gerdanlıkları güç katıyor
IHA Giriş Tarihi:

Çoruh'un mavi gerdanlıkları güç katıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Artvin'de son 23 yılda toplam 399 milyar 992 milyon TL değerinde 161 tesisin inşa edildiği bildirildi. Yapılan yatırımlarla suyun etkin yönetildiği, tarım, enerji ve yerleşim alanlarının önemli kazanımlar elde ettiği vurgulandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin su yönetiminin önemini her geçen gün artırdığını belirterek, su yapılarının hem kuraklık hem de taşkınlara karşı kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

#1
Foto - Çoruh'un mavi gerdanlıkları güç katıyor

Balta, "İklim değişikliğiyle birlikte suya bağlı afetlerin sayısı ve şiddeti artıyor. Bu nedenle özellikle depolama tesislerimiz büyük önem taşıyor" dedi. Artvin'de Çoruh Nehri ve yan kolları üzerinde inşa edilen 5 barajın, yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir kaynak oluşturduğunu ifade eden Balta, son 23 yılda hizmete alınan 7 depolama tesisiyle 4 milyar 592 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını kaydetti.

#2
Foto - Çoruh'un mavi gerdanlıkları güç katıyor

Taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalara da değinen Balta, Artvin genelinde tamamlanan 108 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi dahil 228 yerleşim yeri ve 10 bin 169 hektar arazinin taşkınlardan korunduğunu açıkladı.

#3
Foto - Çoruh'un mavi gerdanlıkları güç katıyor

Enerji yatırımları kapsamında ise Artvin'de 39 hidroelektrik santralinin işletmeye alındığını belirten Balta, bu tesislerin yıllık 8 milyar 15 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olduğunu ve milli ekonomiye önemli katkı sağladığını söyledi.

#4
Foto - Çoruh'un mavi gerdanlıkları güç katıyor

Öte yandan Artvin, Yusufeli, Borçka ve Arhavi ilçelerinde tamamlanan 6 içme suyu tesisi ile yıllık 14,3 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyunun temin edildiği, ayrıca 3 sulama tesisiyle bin 640 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemlerine kavuşturulduğu bildirildi.

#5
Foto - Çoruh'un mavi gerdanlıkları güç katıyor

DSİ Genel Müdürü Balta, 2025 yılı içerisinde Artvin'de toplam maliyeti 1 milyar 699 milyon TL olan 1 gölet ve 5 taşkın koruma tesisi olmak üzere 6 yeni su yapısının tamamlanarak hizmete sunulduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
Cami avlusuna geliyorlar sonra "Allah ile kul arasına girilmez" diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...
Gündem

Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...

Oyuncu Pınar Altuğ, televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan'ın Fatih Ürek'in cenazesi sonrası, "Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda ..
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

AK Parti'den üç dönemdir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Partil..
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanl..
Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi
Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. ..
Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma
Siyaset

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23