Çoruh'un mavi gerdanlıkları güç katıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Artvin'de son 23 yılda toplam 399 milyar 992 milyon TL değerinde 161 tesisin inşa edildiği bildirildi. Yapılan yatırımlarla suyun etkin yönetildiği, tarım, enerji ve yerleşim alanlarının önemli kazanımlar elde ettiği vurgulandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin su yönetiminin önemini her geçen gün artırdığını belirterek, su yapılarının hem kuraklık hem de taşkınlara karşı kritik bir rol üstlendiğini söyledi.